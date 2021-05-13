İtalya'da, istihbarat başına getirilen ilk kadın Elisabetta Belloni oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da, istihbarat başına getirilen ilk kadın Elisabetta Belloni oldu

İtalya'da, istihbarat başına getirilen ilk kadın Elisabetta Belloni oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada, İstihbarat Güvenliği Departmanı (DIS) sorumlusu olarak Elisabetta Belloni'yi seçtiğini duyurdu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada, İstihbarat Güvenliği Departmanı (DIS) sorumlusu olarak Elisabetta Belloni'yi seçtiğini duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada, DIS sorumlusu olarak Elisabetta Belloni'yi seçtiğini duyurdu. Ülkede ilk kez bir kadının bu göreve geldiği ifade edildi. 1958 doğumlu Elisabetta Belloni'nin, ülkenin başkenti Roma'da bulunan eskiden sadece erkeklerin gidebildiği Massimiliano Massimo Enstitüsü'ne ilk defa kabul edilen kız öğrenciden biri olduğu belirtildi. Ayrıca Belloni'nin, kariyerinde hızla yükselerek İtalya'nın en yüksek diplomatik görevi olduğu ifade edilen ve o zamandan beri elinde tuttuğu görevi olan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri rolündeki ilk kadın olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İtalya'da, istihbarat başına getirilen ilk kadın Elisabetta Belloni oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 17:44:40. #1.14#

title