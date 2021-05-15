İtalya'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
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İtalya'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

İtalya'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'nın başkenti Roma'da, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına yönelik protesto gösterisi düzenlendi.

İtalya'nın başkenti Roma'da, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına yönelik protesto gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına karşı Filistin'e destek vermek için ve Nekbe'nin 73. yılı dolayısıyla başkentin merkezinde yaklaşık 5 bin kişi bir araya geldi.

Ellerinde çok sayıda Filistin, İtalya, Pakistan, Tunus bayrakları taşıyan göstericiler sık sık "Özgür Filistin", "Katil İsrail" sloganları attı.

Çeşitli milletlerden kişinin katıldığı gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

İtalya'da yaşayan Filistinli genç Halid, "Bugün Filistin için buradayız ki son günlerde Filistinlilere yönelik bir soykırım var. Siyonist İsrail, Filistin'de perişan sivilleri öldürüyor, onları evinden çıkarıyor." dedi.

Göstericilerden Ömer, arkadaşına katıldığını belirterek, "Tüm Araplar, Müslümanlar olarak Filistinleyiz. Kadınlar, çocuklar evlerinde öldürülürken daha fazla sessiz kalamayız. Biz Filistin için buradayız." diye konuştu.

İtalyan Silvia, İsrail gibi silahlı bir devletin Filistin halkını yok etmeye çalıştığını ve o topraklarda yıllardır kimlerin yaşadığını görmezden gelerek toprakları işgal ettiğine işaret ederek, "Holokost'a maruz kalmış bir toplumun bunları yapıyor olması daha da şok edici. Bunu sindirmek daha güç. İmha edilmeye çalışılan bir halk, şimdi bir başka halka aynısını yapıyor. Bu kesinlikle hoş görülemez. Çözüm iki devlettir. İki devlet olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gösteriye katılan bir diğer İtalyan Silvio Marconi, "İsraillilerinin 1948'den bu yana devam eden suçlarını protesto etmek ve Filistinlilerin hakları için buradayım. İsrail istediğini istediği gibi yapıyor çünkü uluslararası toplum buna izin veriyor. ABD ve Batı destek verdikçe İsrail bu suçları işlemeye devam edecek." dedi.

İtalya'da yaşayan Lübnanlı Rana da "Filistin'e destek için buradayım. Uzun süredir Roma'da yaşıyorum ve bu kadar insanı burada görmek güzel. Avrupa, bu adaletsizliğin son bulması için sesini yükseltmeli." şeklinde konuştu.

Filistin destekçileri, mitingin ardından Roma'nın simgelerinden Kolezyum'a doğru yürüyüşe geçti.

Bu arada, Roma'nın dışında Bolonya kentinde de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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