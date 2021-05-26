İtalya'da işçiler İsrail'e silah taşıdığından şüphelenilen gemiye yükleme yapmayı reddetti

İtalya'nın Ravenna Limanı'nda bazı sendikaların, İsrail'e silah taşıdığından şüphelenilen bir gemiye yükleme yapmamak için aldığı grev kararı, geminin sahibine, yüklemeyi iptal ettirdi.

İtalya'nın Ravenna Limanı'nda bazı sendikaların, İsrail'e silah taşıdığından şüphelenilen bir gemiye yükleme yapmamak için aldığı grev kararı, geminin sahibine, yüklemeyi iptal ettirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Ravenna Limanı'ndaki işçilerin bağlı bulunduğu bazı sendikalar, 3 Haziran'da limana yanaşması beklenen ve son varış noktası İsrail'in Aşdod Limanı olan "Asiatic Liberty" isimli gemiye içi silah yüklü konteynerleri yüklememek için grev kararı aldı.

Liman işçileri adına yapılan açıklamada, işçilerin "Çocuk, kadın, yaşlı; özellikle sivilleri etkileyen bir savaşı körüklemek için kullanılabilecek savaş araç gereçlerini yüklememe" iradesi gösterdiği, barışa bağlılıklarını kanıtlamak ve bu konuda ellerinden geleni yapma ahlaki sorumluluğuyla hareket ettikleri ifade edildi.

Grev kararı sonrası gemi sahibinin yüklemeyi iptal ettiği bildirildi.

Ülkede kısa süre önce benzer bir durum Livorno Limanı'nda da yaşanmıştı. İtalya'da Sendikalar Birliği'nin Toskana şubesi, İsrail'e silah taşıdığı gerekçesiyle gemiye sevkiyat yapmayı reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin