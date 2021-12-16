Son dakika haber... İtalya'da işçi sendikaları hükümetin bütçe planını protesto etti

İtalya'da iki büyük işçi sendikasının çağrısıyla işçiler, Mario Draghi liderliğindeki hükümetin 2022 bütçe planını protesto etmek için genel greve gitti.

Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ve ikinci büyük sendikası İtalyan İşçi Sendikası'nın (UIL) çağrısıyla kamu ve özel sektörde çalışan işçiler, hükümetin bütçe planını protesto etmek için 8 saatliğine iş bıraktı.

Genel grev dolayısıyla başkent Roma başta olmak üzere Milano, Bari, Palermo ve Cagliari kentlerinde de mitingler düzenlendi.

Sendikalar, hazırlanan bütçenin ve öngörülen ekonomi politikalarının yetersiz olduğunu savundu, ayrıca bütçede yoksul insanlara daha fazla yardım tahsis edilmesini talep etti.

Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da düzenlenen geniş katılımlı mitinge CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini ve UIL Genel Sekreteri Pierpaolo Bombardieri de katıldı.

Landini, burada yaptığı konuşmada, "Siyaset ile ülke arasındaki mesafe artıyor. Biz ise ülkede var olan toplumsal huzursuzluğu dile getiriyoruz. Konuşmamız gerekiyor, parlamentodakilerin de bizi dinlemesi iyi olur." dedi.

Ülkeye yakışır bir emeklilik ve vergi reformunun istikrarsızlığı da bitireceğini ifade eden Landini, bugün bunun mücadelesini başlattıklarını, eğer kendilerine kulak verilmezse yine greve gideceklerini söyledi.

Bombardieri de bugün 5 büyük kentte meydanların dolu olduğunu belirterek, ülkede şu ana kadar yapılanların yetersiz olduğunu kaydetti.

Salerno kentinden Roma'ya gelen sendikacı Alfonso Rianna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütçe planını ve vergi reformunu eleştirerek, "Toplumun zayıf kesimlerinin korunması gerekiyor. Oysa ki bu reform onları korumuyor. Ayrıca iş güvencesi istiyoruz çünkü tüm şirketler işlerini yurt dışına taşıyorlar böylece biz burada daha da işsiz kalıyoruz. Bu ülkenin işe ve halkının zayıf kesimlerinin korunmasına ihtiyacı var." diye konuştu.

Perugia kentinden sendikacı Francesco Bartoli de "Şu an yapılmakta olan bütçenin büyük oranda değişmesini istediğimiz için buradayız. Bu şekilde, para hep sadece zenginlere gidiyor. Burada inşa edilen geleceği beğenmiyoruz o nedenle de bugün buradayız." dedi.

Ülkede pek çok fabrikanın kapanmak zorunda kaldığını aktaran Bartoli, ayrıca gençlerin kaderlerine terk edildiğini, onlar için çok fazla iş imkanının olmadığını vurguladı.

Diğer yandan, aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini de yaptığı açıklamayla işçi sendikalarının grevini eleştirerek, "CGIL, ülkeyi bloke etmek yerine yeniden ayağa kaldırmamıza yardım etmeli." yorumunu yaptı.

Grev nedeniyle ulaşım başta olmak üzere gün boyu pek çok alandaki hizmetlerde ülke genelinde aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Bu arada, ülkenin üçüncü en büyük sendikası İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CISL) ise Kovid-19 salgınından geçildiği bir dönemde gerilimi yükseltecek bir harekete karşı olduğunu bildirerek greve katılmama kararı almıştı.