İtalya'da İşçi Sendikaları Hükümeti Protesto Etti

İtalya'da işçi sendikaları, hükümetin mali politikalarını protesto amacıyla başkent Roma'da büyük bir gösteri düzenledi.

Ülkenin en büyük işçi sendikaları Cgil, Cisl ve Uil tarafından düzenlenen gösteride sağ-popülist hükümetin mali politikalarının yanı sıra göç karşıtı uygulamaları da eleştirildi. La Repubblica gazetesi gösteriye yaklaşık 200 bin kişinin katıldığını belirtti.

İtalyan istatistik kurumu (Istat) tarafından geçen ay sonunda yayımlanan veriler, ülke ekonomisinin resesyona girdiğini gösteriyordu. Istat verilerine göre, İtalya'nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 oranında, son çeyreğinde ise yüzde 0,2 oranında azaldı.

Bu veriler, 5 Yıldız Hareketi-Lig koalisyonunun iktidara geldiği Haziran 2018'i takip eden dönemi kapsıyor. Sendikalar da hükümetin politikalarının büyüme, kalkınma ve iş yaratmaktan uzak olduğu gerekçesiyle tepkili.

Ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in Genel Sekreteri Maurizio Landini, bugünkü gösteride yaptığı açıklamada hükümeti mali politikalarını değiştirerek istihdamı artıracak yatırımlar yapmaya çağırdı ve "Hükümet bilsin ki taleplerimize yanıt gelmezse durmayacağız" dedi.

Sağ-popülist hükümetin göç karşıtı politikalarını da eleştiren Landini, "Yurt dışına göç eden İtalyan gençlerinin sayısı buraya gelen yabancıların sayısından fazla" diye konuştu.

Landini'nin "Biz kesin biçimde faşizm ve ırkçılık karşıtıyız" şeklindeki sözleri de kalabalıktan alkış aldı.

Gösteriye katılanlar, hükümetin istihdam, emeklilik gibi politikalarını protesto eden afişlerin yanı sıra "Tek bir ırk var, insan ırkı" yazılı pankartlar da taşıdı.

Cgil Genel Sekreteri Landini, Başbakan Yardımcısı- Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio'yu sendikaları dinlememekle suçladı. Landini, Di Maio'nun geçen Salı günü Fransa'ya giderek "sarı yelekliler" temsilcileriyle görüştüğünü hatırlatarak "Hükümetimizin bir temsilcisinin, Fransız hükümetine karşı çıkanlarla buluşmaya giderken İtalyan sendikalarla görüşmeyi reddetmesi tuhaf" dedi.