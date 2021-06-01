İtalya'da "insan kasabı" lakaplı Cosa Nostra mafya üyesi tahliye oldu

İtalya'da mafyayla mücadele savcısı Giovanni Falcone'a suikast gerçekleştiren ve 14 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenin asitte eritilmesi gibi 100'den fazla cinayette parmağı olduğunu itiraf eden mafya üyesi Giovanni Brusca, 25 yıl hapis cezasının ardından tahliye edildi.

İtalya'da mafyayla mücadele savcısı Giovanni Falcone'a suikast gerçekleştiren ve 14 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenin asitte eritilmesi gibi 100'den fazla cinayette parmağı olduğunu itiraf eden mafya üyesi Giovanni Brusca, 25 yıl hapis cezasının ardından tahliye edildi.

İtalya'da mafyayla mücadele savcısı Giovanni Falcone'nun eşi ve korumalarıyla birlikte öldürülmesi, 14 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeninin asitte eritilmesi gibi cinayetlere karışan, 100'den fazla cinayette rolü olduğunu itiraf eden "Cosa Nostra" mafya üyesi Giovanni Brusca, 25 yıllık hapis cezasının ardından tahliye oldu. "İnsan kasabı" olarak nitelendirilen 64 yaşındaki Brusca'nın tahliyesi tepkileri de beraberine getirdi. Öldürülen korumalardan birinin eşi olan Tina Montinaro İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, "kızgın" olduğunu dile getirdi. Montinaro, "29 yıl sonra hala katliam hakkındaki gerçeği bilmiyoruz ve ailemi yok eden adam Giovanni Brusca şimdi özgür" ifadelerini kullandı. Öldürülen savcının kız kardeşi Maria Falcone da üzgün olduğunu, ancak yasaların Brusca'ya hapisten çıkma hakkı verdiğini belirtti.

Brusca'nın tahliyesine politikacılardan da tepki gecikmedi. Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, "Mafya babası Giovanni Brusca, 25 yıl hapis yattıktan sonra özgür bir adam oldu. İtalyanların hak ettiği 'adalet' bu değil" ifadelerini kullandı. Merkez sol Demokratik Partinin lideri Enrico Letta ise, "Bu insanın karnına bir yumruk yemesi gibi nefessiz bırakan bir durum" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Giovanni Brusca kimdir?

Sicilya mafyası Cosa Nostra'nın önemli bir ismi olan Giovanni Brusca, 1992'de İtalya'nın önde gelen mafyayla mücadele savcısı Giovanni Falcone'u, eşini ve 3 korumasını Palermo yakınlarındaki yolun altına döşediği yarım ton patlayıcıyı ateşleyerek öldürmüştü. Brusca'nın karıştığı en korkunç olaylardan biri, mafya itirafçısı birinin 11 yaşında kaçırılan oğlu Giuseppe Di Matteo'nun öldürülmesiydi. Brusca, yıllarca esir tutulan ve işkence gören çocuğun boğularak öldürülmesi ve vücudunun asit içinde eritmesi emrini vermişti. 1996 yılında tutuklanan Brusca, cezasını azaltmak için devletle iş birliği yoluna giderek 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Brusca, savcıların 1980'lerde ve 1990'larda birden fazla mafya saldırısından sorumlu isimleri bulmasına da yardımcı olmuştu. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı