İtalya'da "İklim İçin Gençlik" toplantısı başladı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansına (COP26) hazırlık maksadıyla İtalya'nın Milano şehrinde yapılacak PreCOP26 çerçevesinde bugün "İklim İçin Gençlik" toplantısı başladı.

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani'nin Milano'daki kongre merkezinde ev sahipliği yaptığı toplantıya, aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Ugandalı aktivist Vanessa Nakate'nin de olduğu 197 ülkeden 400 genç katılıyor.

Bakan Cingolani, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin iklim değişikliğine yönelik protestolarını faydalı bulduğunu belirterek, "Ancak bir çözüm bulmak için birlikte çalışmamız gerekiyor. İklim değişikliği ve küresel sosyal eşitsizlikler birlikte ele alınmalı. Tek bir çözüm yok." dedi.

Gençlerin fikirlerini ve önerilerini dinlemek istediklerini belirten Cingolani, "Yeni vizyoner çözümler bulma konusunda bize yardımcı olacaksınız. Sizden beklediğimiz şey bu. Vizyonunuza, motivasyonunuza ve katılımınıza ihtiyacımız var." diye konuştu.

Gençler, üç gün sürecek "İklim İçin Gençlik" toplantılarında, iklim değişikliği ve çevre krizlerini ele alacak.

Bu toplantıda gençlerin getireceği önerilerin, COP26 Dönem Başkanı Birleşik Krallık'ın ortağı İtalya tarafından 30 Eylül - 2 Ekim'de yine Milano'da yapılacak olan PreCOP26 toplantısına sunulması hedefleniyor.