İtalya'da İki Vekil Meclis Tuvaletinde İlişkiye Girerken Yakalandı

5 Yıldız Hareketi ile Kuzey Liginden 2 vekil meclis tuvaletinde cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Halk, isimleri açıklanmayan vekillerin istifasını talep etti.

İtalya, parlamentoda yaşanan cinsel ilişki skandalı ile çalkalanıyor. Koalisyon ortakları aşırı sağcı Kuzey Ligi ile düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nden 2 vekilin meclis tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Il Giornale'nin haberine göre, vekillerin isimleri ve görüntüleri, özel hayatın gizliliği ilkesi nedeniyle okurlarla paylaşılmadı.

"BÜYÜK AYIP"

Ancak gazetenin üst düzey bir ismi, iki vekilin de uzun boylu ve oldukça "çekici" olduklarını ifade etti. İtalya'da Twitter kullanıcıları "Mecliste bunların yaşanması büyük bir ayıp", "İki vekil derhal istifa etmeli" ifadeleriyle olaya tepki gösterdi. Meclisten ise herhangi bir açıklama yapılmadı. (Sözcü)