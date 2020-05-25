İtalya'da İçişleri Bakanı Lamorgese, gençleri salgın konusunda uyardı Açıklaması
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İtalya'da İçişleri Bakanı Lamorgese, gençleri salgın konusunda uyardı Açıklaması

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin gevşetilmesinin ardından, ilk hafta sonunda dışarıda toplu halde görülen gençleri sorumlu davranmaları, aksi takdirde salgının geri dönebileceği konusunda uyardı.

İtalya'da İçişleri Bakanı Lamorgese, gençleri salgın konusunda uyardı Açıklaması
25.05.2020 02:31 | Son Güncelleme: 25.05.2020 02:31

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin gevşetilmesinin ardından, ilk hafta sonunda dışarıda toplu halde görülen gençleri sorumlu davranmaları, aksi takdirde salgının geri dönebileceği konusunda uyardı.

Kovid-19 salgınından Avrupa'da ilk etkilenen yerlerden İtalya'da, geçen hafta önlemlerin esnetilmesinin ardından, ilk hafta sonunda pek çok şehirde özellikle gençlerin, dışarıda kalabalık gruplar halinde toplanması tartışma konusu oldu.

İçişleri Bakanı Lamorgese, Rai2 kanalında katıldığı bir programda, İtalyanların sıkı karantina tedbirlerine tam olarak uyduklarını ve sorumlu hareket ettiklerini belirterek, "Elbette gençler dışarı çıkma konusunda özgür olduklarını, her şeyin geçmiş olduğunu düşünmüş olabilirler ama durum böyle değil." dedi.

Gençlere seslenen Bakan Lamorgese, "Eğer, salgın geri dönerse bu, ülke için başarısızlık olacaktır. Hepimiz büyük sorumluluk duygusuyla hareket edersek bu durumun üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

Hassas bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Lamorgese, salgın eğrisine bağlı olarak sıkı önlemlere geri dönülebileceği sinyalini de verirken, "Özellikle gençlerin sorumsuzca davranmamalarını öneriyorum, çünkü bunun ciddi sonuçları olabilir." ifadesini kullandı.

Gençlerin sosyal mesafe kurallarına aykırı ve maskesiz bir araya gelmiş olmaları kamuoyunda tepki çekerken, toplanmayı önlemek amacıyla Brescia, Perugia gibi pek çok kentte gece açık olan mekanların kapanış saati 21.00'e alındı.

İtalya'da 4 Mayıs'ta "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak anılan "2. Aşama"ya geçilirken, salgın eğrisindeki düşüşün de etkisiyle 18 Mayıs'ta önlemler geniş kapsamlı gevşetilmişti.

Lombardiya'da can kaybı yaşanmadı

Diğer yandan, Sivil Savunmanın salgına ilişkin son verilerinde, ülkede en çok ölümün görüldüğü ve salgının başladığı yer olan Lombardiya Bölgesi'nde dün hiç ölüm kaydedilmedi.

ANSA haber ajansının haberinde ise önceki gün 56 ölü kaydedilen bölgede, dün hiç ölüm olmamasındaki bu keskin geçişten emin olmak için bugünkü verileri beklemek gerektiği ifade edildi.

Yerel yetkililer ise bölgedeki hastane ağından Kovid-19 nedenli herhangi bir ölüm bildirilmediğini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle İtalya'da 32 bin 785 kişi hayatını kaybederken, sadece Lombardiya Bölgesi'nde ölenlerin sayısı ise 15 bin 840 oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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