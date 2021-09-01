İtalya'da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı
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İtalya'da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangında onlarca araç küle döndü.

İtalya'da hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangında onlarca araç küle döndü.

İtalya'nın Licata bölgesinde araç hurdalığında yangın çıktı. Park halindeki onlarca araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

-İHA-

İtalya'da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı
İtalya'da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı
İtalya'da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı
İtalya'da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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