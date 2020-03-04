İtalya'da hükümetten virüs nedeniyle eğitime ara kararı
İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, hükümet, ülke genelinde tüm okullar ve üniversitelerde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Mart ayının ortasına kadar geçici olarak eğitime ara verme kararı aldı.
04.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:30
İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, hükümet, ülke genelinde tüm okullar ve üniversitelerde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Mart ayının ortasına kadar geçici olarak eğitime ara verme kararı aldı.
İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 79'a yükselirken; vaka sayısı da 2 bin 502'ye çıktı.
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Kaynak: DHA