İtalya'da hükümetin, kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik takvimde anlaştığı iddia edildi
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İtalya'da hükümetin, kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik takvimde anlaştığı iddia edildi

İtalya'da hükümetin, kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik takvimde anlaştığı iddia edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya basınında yer alan haberlerde, İtalya hükümetinin ülke genelinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesine yönelik takvimde anlaştığı öne sürüldü.

İtalya basınında yer alan haberlerde, İtalya hükümetinin ülke genelinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesine yönelik takvimde anlaştığı öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, İtalya hükümetinin ülkede korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların hafifletmesine yönelik takvimde anlaştığı öne sürüldü. Haberlerde, Başbakan Mario Draghi'nin liderliğindeki Bakanlar Kurulu'nun, İtalya'da gece sokağa çıkma kısıtlamasının başlangıç saatini 22.00'den 23.00'e çekilmesine oy birliği ile karar verdiği iddia edildi.

İtalya'da 21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı sona erebilir

İtalya'da yarın resmi gazetede yayınlanması beklenen takvime göre, sokağa çıkma yasağının 7 Haziran tarihinde gece saat 24.00'e çekileceği ve yasağın salgının gidişatındaki olumlu seyrin devamı halinde 21 Haziran'da ise tamamen kaldırılacağı ileri sürüldü.

Restoranlar 1 Haziran'da iç mekanda müşteri kabul edebilir

Haberlerde, ülke genelinde restoranlar ve kafelerin ise, 1 Haziran tarihinden itibaren müşterilerini iç mekanlarda kabul edebileceği öne sürülürken, dükkanlar ve alışveriş merkezlerinin 22 Mayıs tarihinden itibaren hafta sonu ve tatil günlerinde hizmet vereceği iddia edildi.

Spor salonları 24 Mayıs'ta açılabilir

İtalyan basını, spor salonlarının 24 Mayıs'ta, kapalı havuzların ise 1 Temmuz'da açılmasını planlandığını, 15 Haziran'dan itibaren yeşil geçiş kartı koşuluyla kongre ve düğün gibi etkinliklerin yapılmasına da izin verileceğini aktardı.

Spor karşılaşmalarına 1 Haziran'dan itibaren seyirci alınacak

Ülkede spor müsabakalarının ise, açık tesislerde ve bin kişiyi aşmamak üzere yüzde 25 kapasite ile 1 Haziran'dan itibaren seyircili yapılması planlandığı öne sürülen haberlerde, kapalı salonlardaki müsabakalara 1 Temmuz tarihinden itibaren 500 kişiyi aşmamak kaydıyla yüzde 25 kapasite ile seyirci alınacağı iddia edildi.

Öte yandan geçtiğimiz Mart ayı ortasında yaklaşık 1 ay tam kapanma uygulanan İtalya'nın, 20 bölgesinden 19'unda orta-hafif derece kısıtlamaların geçerli olduğu sarı bölge olarak belirlenmişti. Ayrıca Başbakan Draghi 16 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, İtalya'da 26 Nisan itibariyle uygulanacak kademeli gevşeme planını açıklamıştı.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplam Covid-19 vaka sayısının 4 milyon 162 bin 576'ya, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 124 bin 296'ya yükseldiği duyurulmuştu.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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