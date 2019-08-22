İtalya'da hükümet krizi uzuyor: İlk tur görüşmeler sonuçsuz, ikinci tur haftaya

22.08.2019 21:58

İtalya'daki hükümet krizi, çözüm görüşmelerinin ilk turunda net bir sonuç alınamaması nedeniyle uzuyor.

Başbakan Giuseppe Conte'nin Salı günkü istifasının ardından iki gün boyunca parlamentodaki siyasi parti temsilcileriyle istişarelerde bulunan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, partiler arasındaki ittifak görüşmelerinin sürdüğü gerekçesiyle gelecek Salı günü ikinci tur görüşmelere geçileceğini açıkladı.

Haziran 2018'de işbaşına gelen 5 Yıldız Hareketi-Lig koalisyon hükümeti, Lig lideri Matteo Salvini'nin 8 Ağustos'ta erken seçim talebinde bulunmasıyla yolun sonuna gelmişti. Salvini'nin hakkında güvensizlik önergesi verdiği Başbakan Giuseppe Conte, 20 Ağustos'ta istifasını sunmuştu.

Conte'nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümet krizine çözüm için dün ve bugün parlamentodaki partilerin temsilcileriyle görüştü. Görüşmelerde mevcut parlamento içinden bir hükümet formülü çıkarmanın mümkün olup olmadığı değerlendirildi. Böyle bir formül bulunamazsa parlamentonun feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Mattarella parti temsilcileriyle görüşmesinin ardından bu akşam yaptığı açıklamada, mevcut parlamentodan güvenoyu alabilecek bir hükümet arayışının sürdüğünü, bu formül bulunamazsa yeniden seçimlere gidilmek zorunda kalınacağını söyledi.

Mattarella'nın açıklamasına göre, istişarelerde bazı partiler yeni bir hükümet kurmak için görüşmeye başladıklarını bildirdi ve Cumhurbaşkanı'ndan zaman istedi. Mattarella bu talebi kabul ederek gelecek Salı gününe kadar süre tanıdı. Salı günü ikinci tur istişareler başlayacak.

Cumhurbaşkanı, siyasi partilere kısa sürede ve net kararlar almaları çağrısı yaptı.

5 Yıldız-Lig yeniden birleşir mi?

Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde bulunan parti temsilcilerinin yaptıkları açıklamalar, halen 5 Yıldız Hareketi ile muhalefetteki Demokratik Parti arasında ittifak çabalarının sürdüğünü gösteriyor. Ancak her iki partiden de böyle bir ittifak için bir dizi şart öne sürüldü.

Demokratik Parti (PD) Genel Sekreteri Nicola Zingaretti, 5 Yıldız ile koalisyona açık olduklarını söylerken bunun bazı koşullara bağlı olduğunu vurguladı. PD, 5 maddelik bir program hazırlayarak bu maddeler üzerinde anlaşılması halinde 5 Yıldız ile koalisyona hazır oldukları mesajını verdi.

Ancak bu maddelerden bazıları, 5 Yıldız Hareketi'nin son 14 ay içinde Lig ile birlikte iktidardayken uyguladığı bazı politikalardan geri adım atılmasını gerektiriyor. PD örneğin, göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarının gemilerine İtalyan limanlarının kapatılmasına yol açan yasaların iptalini de istiyor.

5 Yıldız Hareketi'nin siyasi lideri Luigi Di Maio da, herhangi bir koalisyon için 10 maddelik bir şartlar listesi açıkladı. Di Maio bu maddelerin başında, parlamenter sayısının azaltılmasını öngören reform paketinin kabul edilmesini saydı ve bu reformun önkoşul olduğunu söyledi.

Di Maio'nun bu açıklaması ve olası bir koalisyon için herhangi bir partinin adını anmaması, hem Lig hem de Demokratik Parti ile koalisyona açık oldukları şeklinde yorumlandı.

Lig lideri Matteo Salvini de, hemen erken seçimlere gidilmezse 5 Yıldız Hareketi ile yola devam etmeyi istediği mesajını verdi. Salvini, Di Maio'nun önkoşul olarak sunduğu parlamenter sayısını azaltma reformuna onay vermeye hazır olduğunu da söyledi.