İtalya'da hükümet krizi çözüldü: İkinci Conte dönemi için partiler anlaşmaya vardı

28.08.2019 23:00

İtalya'da 5 Yıldız Hareketi ve Demokratik Parti, istifa eden Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında bir koalisyon hükümeti kurmak için anlaştı.



İki gündür Parlamento'daki bütün partilerin temsilcileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yarın sabah yapacağı toplantıda hükümeti kurma görevini Conte'ye vermesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle