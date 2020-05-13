İtalya'da hükümet 55 milyar euro'luk ekonomik destek paketi açıkladı
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BBC

İtalya'da hükümet 55 milyar euro'luk ekonomik destek paketi açıkladı

İtalya'da hükümet, ülkede koronavirüs krizinden olumsuz etkilenenlere ve ekonomiye destek amacıyla 55 milyar euro'luk bir paket açıkladı.

İtalya'da hükümet 55 milyar euro'luk ekonomik destek paketi açıkladı
13.05.2020 23:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:00

İtalya'da hükümet, ülkede koronavirüs krizinden olumsuz etkilenenlere ve ekonomiye destek amacıyla 55 milyar euro'luk bir paket açıkladı.

Bakanlar Kurulu'un bu akşam yaptığı toplantıda kabul edilen paket, "Yeniden Başlatma Kararnamesi" olarak anılıyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, kararnamenin içeriğini ilgili bakanlarla birlikte düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Kararnameyle, sağlık krizinden olumsuz etkilenen çalışanlar için 25,6 milyar euro'luk fon ayrıldı.

Devlet çalışanlara 600-1000 euro arası ödeme yapacak. Geliri olmayan ailelere de 400-800 euro arası "acil durum geliri" bağlanacak.

Başbakan Conte, işletmeler için de "15-16 milyar euro'luk" bir fon ayrıldığını söyledi. İşletmelere vergi, fatura ve kira ödemelerinde destek verilecek.

Ülkede okulların en az Eylül ayına kadar açılması öngörülmüyor.

Bu nedenle çalışan ebeveynlere çocuk bakıcısı yardımı ya da özel izin verilecek.

Sağlık sektörüne 3 milyar 250 milyon euro'luk destekte bulunulacak.


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Başbakan Conte, eğitim sektörüne de yeni öğretmen alımı ve dijitalizasyon amaçlı yatırım yapılacağını açıkladı.

Conte, turizm sektörüne destek amacıyla da belirli bir gelirin altındaki ailelere 500 euro'ya kadar tatil ikramiyesi verileceğini söyledi.

Kayıt dışı göçmen işçilere çalışma ve oturma izni

İtalya'da hükümet geçen Mart ayında da 25 milyar euro'luk bir destek paketi hazırlamıştı.

Bu akşam onaylanan karanamenin geçen ay çıkması planlanıyordu. Ancak koalisyon ortakları arasında, başta kayıt dışı göçmen işçilere oturum izni verilmesi olmak üzere bazı başlıklarda anlaşmazlık yaşandığı için kararnamenin onaylanması gecikti.

İtalya Tarım Bakanı Teresa Bellanova, bu akşamki basın toplantısında gözyaşlarıyla yaptığı açıklamada, kayıt dışı göçmen işçiler konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Bellanova'nın açıklamasına göre tarım sektöründe çalışan kayıt dışı göçmen işçilere çalışma ve oturma izni verilecek.


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BBC

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