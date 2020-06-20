İtalya'da helikopterin çarpma anı kamerada
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İtalya'da helikopterin çarpma anı kamerada

İtalya'nın Palermo bölgesindeki dağlık alandaki bir inşaatın temeline malzeme taşıyan helikopterin pervanesi sarp kayalıklara takıldı.

İtalya'da helikopterin çarpma anı kamerada
20.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:07
İtalya'nın Palermo bölgesindeki dağlık alandaki bir inşaatın temeline malzeme taşıyan helikopterin pervanesi sarp kayalıklara takıldı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralırken, kaza anı kameraya yansıdı.

İtalya'nın Palermo bölgesindeki dağlık alandaki bir inşaatın temeline malzeme taşıyan helikopteri kaza geçirdi. Olay, Palermo kentinin Collesano kasabasında meydana geldi. Helikopter, dağlık alandaki bir inşaatın temeli için malzeme taşıdığı sırada irtifa kaybetti. Helikopterin kuyruğu kayalıklara çarptı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, uçağın yere yaklaştığı ve pervanelerinin kayalara çarptığı görüldü. Kaza bölgesine giden kurtarma ekipleri, helikopterde bulunan pilot ve yolcuyu enkazdan çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Helikopterin düşüş nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. 

- İtalya

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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