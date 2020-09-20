İtalya'da halk parlamenter sayısını azaltmak için sandık başında
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İtalya'da halk parlamenter sayısını azaltmak için sandık başında

İtalya'da halk bugün ve yarın düzenlenen referandum ile parlamenter sayısının azaltılmasına yönelik anayasa değişikliğini oylayacak.

İtalya'da halk parlamenter sayısını azaltmak için sandık başında
20.09.2020 19:56 | Son Güncelleme: 20.09.2020 20:01

İtalya'da halk bugün ve yarın düzenlenen referandum Haberi, referandum Haber'>referandum ile parlamenter sayısının azaltılmasına yönelik anayasa değişikliğini oylayacak.

İtalya'da halk bugün ve yarın düzenlenen referandumda İtalyan Parlamentosu'nun üst kanadı Senato'daki sandalye sayısının 315'ten 200'e, Temsilciler Meclisi'ndeki vekil sayısının da 630'dan 400'e düşürülmesi hakkındaki anayasal değişiklik için sandık başına gitti. Sandıkları bugün TSİ ile 08.00'da açılırken, yarın TSİ ile 16.00'da kapatılacak. 46 milyonu aşkın seçmenin bulunduğu ülkede Covid-19 salgını nedeniyle yoğunluğun önlenmesi amacıyla sandıkların 2 gün açık kalmasına karar verildi. Oy kullanma işlemlerinde hijyen ve mesafe kurallarını uyulduğu görüldü.

2018 Genel Seçimlerinde en çok oy olan 5 Yıldız Hareketi'nin en çok üzerinde durduğu seçim vaatleri arasında olan parlamenter sayısının azaltılması ile 500 milyon Euro tasarruf edilmesi bekleniyor. Hayır cephesi ise halkın temsil kabiliyetinin azalmasından endişe ediyor. Referandum kabul edilirse bir parlamenter 101 bin vatandaşı temsil edecek. Hali hazırda bir vekil 64 bin kişiyi temsil ediyor. 945 parlamenterin bulunduğu İtalya, Avrupa Birliği'nin (AB) en kalabalık temsilci sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Yerel ve bölgesel seçimler de yapılıyor

7 bölgede 18 milyon 590 bin 81 seçmen ise parlamenter sayısının azaltılmasının yanı sıra bölgesel yönetim seçimleri için de oy kullanacak. 957 beldede ise belediye seçimleri düzenleniyor. - MİLANO

Kaynak: İHA

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