- İtalya'da halk park ve bahçelere akın ediyor
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- İtalya'da halk park ve bahçelere akın ediyor

- İtalya'da halk park ve bahçelere akın ediyor
05.05.2020 18:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:18

- İtalya'da halk park ve bahçelere akın ediyor İtalya'da korona virüs ile mücadele kapsamında alınan kısıtlamaların kaldırılmasının ikinci gününde de halk park ve bahçelere akın etti.

- İtalya'da halk park ve bahçelere akın ediyor

ROMA - İtalya'da korona virüs ile mücadele kapsamında alınan kısıtlamaların kaldırılmasının ikinci gününde de halk park ve bahçelere akın etti.

Korona virüs salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen İtalya'da dün itibariyle yeni bir döneme geçildi. İki aydır sokağa çıkma yasağının uygulandığı İtalya'da kısıtlamalar kademeli olarak kaldırıldı. "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem: 2. Aşama" olarak tanımlanan dönemin başlamasıyla, haftalardır evlerinde kalan İtalyanlar sokaklara akın etti. Kısıtlamaların gevşetilmesi kapsamında parkların da açılmasıyla İtalyanların büyük bir kısmı kendini parklara attı. Maske takarak bisiklet kullanan, sosyal mesafeye dikkat ederek yürüyüş yapan İtalyanlar, normal hayata dönüyor.

Kısıtlamaların gevşetilmesi kapsamında İtalyanların dışarıda egzersiz yapmalarına, akrabalarını ziyaret etmelerine izin veriliyor. Restoranların da artık paket servis yapabileceği ülkede, 4.4. milyon kişi işbaşı yaptı. Ancak İtalya'da toplu taşımada ve kapalı mekanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Müzeler, kütüphaneler 18 Mayıs, restoran, kafe ve kuaför salonları da 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

İtalya, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını uygulayan ilk ülke olmuştu.

- İtalya'da halk park ve bahçelere akın ediyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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