İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

13.11.2020 20:16 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:26
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 40 bin 902 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgınından başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 40 bin 902 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgınından başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İtalya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısında rekor artışlar devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 40 bin 902 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 107 bin 303'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 550 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 44 bin 139'a yükseldiğini ifade etti. Ülkede bugün tespit edilen vaka sayısı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İtalya'da son 24 saatte 254 bin 908 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 663 bin 926'ya yükselirken, son 24 saatte 60 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 3 bin 230'a ulaştı.

İtalya'da yerel bazda değişkenlik gösteren korona virüs tedbirlerinde iki bölge daha en riskli kategoriye alındı. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Campania ve Toskana'yı kırmızı bölge ilan eden genelgeyi bu akşam imzalaması bekleniyor. Daha önce en az risk kategorisinde olan ve "sarı bölgeler" arasında yer alan Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bölgelerinin risk derecesi orta seviyeye çıkarıldı.

Kımızı bölge ilan edilen Campagnia'nın başkenti Napoli'de yer yer hastane önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Şehrin bazı bölgelerinde hasta sayısı sağlık kurumlarının kapasitesini aşınca hastalar ambulans ve özel araçlarında sıra beklemek durumunda kaldı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Cotugno ilçesindeki bir hastanede hemşireler, araç kuyrukları arasında oksijen tüpü ile gezerek acil müdahale gereksinimi olan hastalara otomobillerinde müdahale etti.

Öte yandan İtalya'da dün Covid-19'a bağlı 636 can kaybının yaşanması ile can kayıpları 6 Nisan seviyesine ulaşmıştı.

-İHA-

İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İtalya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor
- Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor- Son 24 saatte 60 bin 486 yeni vaka
- Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor- Son 24 saatte 60 bin 486 yeni vaka
- İtalya'da günlük korona virüs vaka sayısında yeni rekor- İtalya'da son 24 saatte 34 bin 505 yeni vaka tespit edildi
- İtalya'da günlük korona virüs vaka sayısında yeni rekor- İtalya'da son 24 saatte 34 bin 505 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar Berat Albayrak Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Özge Özder Cansu Dere Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Erol Bulut Deniz Türüç Mehmet Topal Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor - Napoli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 20:29:57. #1.15#
title