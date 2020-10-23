İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

23.10.2020 19:58 | Son Güncelleme: 23.10.2020 20:35
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 19 bin 143 yeni vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 19 bin 143 yeni vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka sayılarındaki rekor artışlar devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 19 bin 143 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 484 bin 869'a ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 91 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğin, toplam can kaybının 37 bin 59'a ulaştığını aktardı. İtalya'da son 24 saatte 182 bin 32 kişiye Covid-19 testi yapılırken, yapılan testlerin yüzde 9,9'u pozitif çıktı. Ülkede aktif vaka sayısı 186 bin 2'ye yükselirken, bin 49 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

KALABRİYA BÖLGESİ DE GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRDİ

Yedi bölgeye ayrılan İtalya'da 4 bölgenin yerel yönetimleri sokağa çıkma kısıtlamaları getirdi. Ülkenin güneyinde yer alan Kalabriya bölgesinde de yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bölgede orta ve lise dengi okullarda uzaktan eğitim yapılacak.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise bugün Senato'da yaptığı konuşmada, üretim ve eğitimde kesinti yaşanmaması için genel bir karantina uygulamasından kaçınmak istediklerini söyledi ancak "Hükümet gerekli gördüğü an müdahale edebilir' mesajı verdi.

Öte yandan İtalya'dan çok vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma kısıtlaması dün başlamıştı. Campania ve Lazio bölgerinde ise bu akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek.

(İHA)

İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Akıncı Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Işın Karaca Oktay Kaynarca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz
Daha Fazla Uefa Bursa Bakan Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 20:35:41. #1.14#
title