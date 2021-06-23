İtalya'da günlük vaka sayısı binin altında seyrediyor
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İtalya'da günlük vaka sayısı binin altında seyrediyor

İtalya'da günlük vaka sayısı binin altında seyrediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 951 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 255 bin 434'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 951 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 255 bin 434'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 198 bin 31 korona virüs testi yapıldığı ve 951 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 255 bin 434'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 30 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 352'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 5 bin 455 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 68 bin 619 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 18 kişi azalarak 344'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 47 milyon 373 bin 720 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 16 milyon 457 bin 884 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Beyaz bölgelerde açık havada maske zorunluluğu 28 Haziran'da kaldırılıyor

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza dün yaptığı açıklamada, ülkede beyaz (düşük riskli) bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunun önümüzdeki haftadan itibaren kaldıracağını duyurmuş "Bilim Teknik Kurulu tarafından belirlenen ihtiyati tedbirlere uygun olarak 28 Haziran'dan itibaren beyaz bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunu aşıyoruz" demişti.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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