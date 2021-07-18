İtalya'da günlük vaka sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor
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İtalya'da günlük vaka sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor

İtalya'da günlük vaka sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 127 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 287 bin 458'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 127 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 287 bin 458'e ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı son 2 gündür 3 binin üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 165 bin 259 korona virüs testi yapıldığı ve 3 bin 127 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 287 bin 458'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 867'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 328 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 43 bin 491 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 6 kişi artarak, 156'ya geriledi. Ülke genelinde Covid-19 testlerindeki pozitiflik oranı ise yüzde 1.3'den 1.9'a yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 61 milyon 305 bin 410 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 26 milyon 932 bin 443 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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