İtalya'da günlük vaka sayısı 2 binin üzerinde seyrediyor
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İtalya'da günlük vaka sayısı 2 binin üzerinde seyrediyor

İtalya'da günlük vaka sayısı 2 binin üzerinde seyrediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 455 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 278 bin 319'a yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 455 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 278 bin 319'a yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı 2 binin üzerinde seyrediyor.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı son 2 gündür 2 binin üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 190 bin 922 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 455 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 278 bin 319'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 9 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 840'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 264 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 40 bin 900 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 2 kişi artarak, 153'e yükseldi. İtalya'da Covid-19 testlerindeki pozitiflik oranı ise yüzde 1,3'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 59 milyon 612 bin 943 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 25 milyon 449 bin 62 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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