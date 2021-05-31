İtalya'da günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü
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İtalya'da günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü

İtalya'da günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü.

İtalya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Son 24 saatte bin 820 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 217 bin 821'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 86 bin 977 korona virüs testi yapıldığı ve bin 820 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 217 bin 821'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 82 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 128'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 6 bin 358 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 233 bin 674 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 28 kişi azalarak bin 33'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 34 milyon 631 bin 219 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 942 bin 769 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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