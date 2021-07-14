İtalya'da günlük vaka sayısı 2 bini aştı
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İtalya'da günlük vaka sayısı 2 bini aştı

İtalya'da günlük vaka sayısı 2 bini aştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 153 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 275 bin 846'ya yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 153 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 275 bin 846'ya yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı 2 binin üzerine çıktı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin üzerinin çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 210 bin 599 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 153 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 275 bin 846'ya ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 831'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 79 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının düne göre yükseldiğini ve 41 bin 700 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 6 kişi azalarak, 151'e geriledi.

İtalya'da bugün 6 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, Covid-19 testlerindeki pozitiflik oranı yüzde 1'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 58 milyon 789 bin 899 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 24 milyon 801 bin 699 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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