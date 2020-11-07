İtalya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 39 bin 811 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 39 bin 811 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Avrupa'da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 39 bin 811 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 902 bin 490'a ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 425 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 41 bin 63'e yükseldiğini ifade etti.

Bakanlık, son 24 saatte 231 bin 673 kişiye Covid-19 testi yapıldığını, testlerdeki pozitiflik oranının düne göre artarak yüzde 17,2 olduğunu belirtti. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 532 bin 536'ya yükselirken, son 24 saatte 119 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 2 bin 634'e ulaştı.

İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlana genelge ile, valilere kalabalıklaşma riski olan cadde ve meydanları 21.00'da kapatma yetkisi verildi.

Ülkede dün yürürlüğe yeni Covid-19 kısıtlamaları dahilinde en az riskli olarak tanımlanan sarı bölgelerde sokağa çıkma yasağı 22.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı