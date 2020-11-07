İtalya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

07.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:40
İtalya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 39 bin 811 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 39 bin 811 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Avrupa'da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 39 bin 811 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 902 bin 490'a ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 425 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 41 bin 63'e yükseldiğini ifade etti.

Bakanlık, son 24 saatte 231 bin 673 kişiye Covid-19 testi yapıldığını, testlerdeki pozitiflik oranının düne göre artarak yüzde 17,2 olduğunu belirtti. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 532 bin 536'ya yükselirken, son 24 saatte 119 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 2 bin 634'e ulaştı.

İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlana genelge ile, valilere kalabalıklaşma riski olan cadde ve meydanları 21.00'da kapatma yetkisi verildi.

Ülkede dün yürürlüğe yeni Covid-19 kısıtlamaları dahilinde en az riskli olarak tanımlanan sarı bölgelerde sokağa çıkma yasağı 22.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Fransa'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor
Fransa'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Cem Yılmaz Timur Selçuk Burak Özçivit
Spor Tamer Tuna Mehmet Topal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla Ölü Kız Kasım Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 20:40:40. #1.15#
title