İtalya'da Güneş Paneli Kullananlara Devlet Para Verecek
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İtalya'da Güneş Paneli Kullananlara Devlet Para Verecek

Koronavirüs nedeniyle çok zor günler geçiren İtalya'da güneş paneli kullananlara devlet desteği verilecek.

İtalya'da Güneş Paneli Kullananlara Devlet Para Verecek
27.05.2020 02:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:50

Koronavirüs nedeniyle çok zor günler geçiren İtalya'da güneş paneli kullananlara devlet desteği verilecek. Teşvik paketleri ülkede teker teker açıklanıyor ve diğer ülkelere örnek olabilecek detaylar var.

Salgın dünya genelinde çok ciddi bir ekonomik bozukluğa neden olsa bile, çeşitli teşviklerle bu bozulmalar giderilmeye çalışılıyor. Özellikle de İtalya gibi krizin çok yoğun yaşandığı ülkelerde, kanuni teşvikler çok daha büyük önem taşıyor. Normal şartlarda büyük yaralar almış bir devlet halkından daha fazla vergi talep ederdi. Ancak İtalya tam tersine halkına para dağıtmaya başlayacak.

İtalya'da güneş paneli kullanım sayısı artırılmak isteniyor

İtalya tarafından geliştirilen yeni politika; bazı yeşil projeler için vergi iadeleri de içeren "eko-bonus" projesi olarak adlandırılıyor. Salgın gibi sorunların, çevresel faktörler nedeniyle oluştuğuna inanan Avrupa ülkeleri, bu nedenle doğal projelere daha fazla destek veriyor.

Hastalığın en zorlu aşamalarından birini yaşayan İtalya bu konuda en büyük desteği verenler arasında. Mevcut projede; %65 vergi iadesi yerine %110 vergi iadesi verilmesi planlanıyor. Böylece proje dahilindeki kurulum ve depolama sistemleri %50 yerine %110 vergi iadesi sağlayacak.

Avrupa bölgesi tarafından geliştirilen yeni proje, sonsuza kadar devam etmeyecek. Proje şu an için; 1 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli. Sizce İtalya tarafından atılan bu adım diğer dünya ülkeleri için örnek olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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