İtalya'da Görülen Pembe Kar Küresel Isınmaya İşaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da Görülen Pembe Kar Küresel Isınmaya İşaret

İtalya Alplerinde soluk bir pembe tonu alan onlarca kar kütlesi bulunuyor. İlk başta kulağa hoş geliyor olabilir ancak gerçek şu ki pembe kar, gezegenin çok hızlı ısındığının başka bir belirtisi.

İtalya'da Görülen Pembe Kar Küresel Isınmaya İşaret
09.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:32

İtalya Alplerinde soluk bir pembe tonu alan onlarca kar kütlesi bulunuyor. İlk başta kulağa hoş geliyor olabilir ancak gerçek şu ki pembe kar, gezegenin çok hızlı ısındığının başka bir belirtisi. Peki ya kar neden pembeleşiyor ve bunun küresel ısınmayla ne ilgisi olabilir?

Pembe kar rengini sıcaklıklar yükseldikçe ortaya çıkan minik alglerden alır ve Güneş ışığını üzerine çeker. Earther raporlarına göre pembe kar, Antarktika ve Grönland dahil gezegenin birçok bölgesinde bulunuyor ve karların daha çabuk eriyerek küresel sıcaklığa yol açıyor.

Pembe Kar Neden Yapar?

Kar ve buz gezegenin normal sıcaklığa sahip olması için hayati önem taşıyor. Beyaz kar Güneş ışınlarını yansıtır ve taş kadar ısıyı soğuramaz. Fakat yavaş yavaş Dünya ısındıkça Alpler gibi kar toplayan bölgelerde kar daha fazla eriyor ve bunu telafi etmek için yeterli yeni kar yağmıyor. Buna bağlı olarak buzullar pembeleşiyor ve algler daha fazla ısı emilmesine yol açıyor.

Pembe kar küresel ısınmanın basit bir göstergesi olsa da iklim değişikliğine katkıda bulunan birçok faktör var. Gezegenin bazı bölümleri eriyerek sulara karışıyor ve karı kapsayan pembe algler, iklim değişikliğini nasıl tetiklediğimizi gösteriyor. İtalyan araştırmacılar pembe kardan örnek alarak buzullar ile karşılaştırmayı planlıyor.

Kaynak: Tamindir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi Güncel
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti Güncel
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı okulların 31 Ağustos'ta açılması için yaptık; ama şartlar elverişli olursa açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı okulların 31 Ağustos'ta açılması için yaptık; ama şartlar elverişli olursa açarız
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak
Maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Otobüste bıçaklama dehşeti araç kamerasına yansıdı
Otobüste bıçaklama dehşeti araç kamerasına yansıdı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol koordinatörlüğü için Yalçın Koşukavak'la görüştü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol koordinatörlüğü için Yalçın Koşukavak'la görüştü
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Bülent Turan Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sezen Aksu Çağla Şıkel
Spor Falcao Adem Büyük Tamer Tuna Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: İtalya'da Görülen Pembe Kar Küresel Isınmaya İşaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 13:47:32. #1.14#
title