İtalya'da göçmen teknesi alabora oldu: En az 7 ölü, 9 kişi kayıp
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İtalya'da göçmen teknesi alabora oldu: En az 7 ölü, 9 kişi kayıp

İtalya'da göçmen teknesi alabora oldu: En az 7 ölü, 9 kişi kayıp
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 göçmen hayatını kaybederken, 9 kişi kayboldu.

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 göçmen hayatını kaybederken, 9 kişi kayboldu.

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğu bildirildi. İtalyan medyası, 7 göçmenin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise kayıp durumda olduğunu belirtti. Kurtarılan 46 kişinin ise adaya getirildiği aktarıldı.

Son yıllarda, özellikle Afrika ve Orta Doğu'daki çatışmalardan ve yoksulluktan kaçan yüz binlerce kişi Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkeye yıl başından bu yana yaklaşık 19 bin 800 göçmen giriş yaptı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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