İtalya'da George Floyd protestosu
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İtalya'da George Floyd protestosu

İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'u anarken, ırkçılığı protesto etti.

İtalya'da George Floyd protestosu
07.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:38

İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'u anarken, ırkçılığı protesto etti.

Başkentin Popolo (Halk) Meydanı'nda, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak programında, "Siyahların Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" sloganıyla bir araya gelen göstericiler, Floyd'un öldürülmesini ve ırkçılığı protesto etti.

Protestoda yapılan konuşmalarda, "2020'de hala ırkçılığın konuşulmasının inanılmaz olduğu" ve İtalya'da da hala ırkçıların bulunduğu vurgulandı.

Protestocular, sık sık "Siyahların hayatı değerlidir", "Adalet yoksa barış yok", "Hepimiz birlikte yapabiliriz", "Irkçılığa hayır", "Siyah-beyaz ayrımı yok, hepimiz insanız", "Adalet istiyoruz ama şimdi" ve "Floyd ölmedi aramızda" şeklinde slogan attı.

Bazı göstericiler de "Nefes alamıyorum", "İnsan rengi suç değildir" ve "Hepimiz Floyd'uz" yazılı dövizler taşıdı.

Gösterinin son bölümünde, binlerce protestocu, Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yaparak protestolarını sessiz şekilde sürdürdü.

Gösteriye Filistin toplumundan STK'ler de destek verdi. Afro-Amerikalıların yanında olduklarını belirten Filistinliler, tüm insanların hayatının değerli olduğunu, İsraillilerin Filistin'de Filistinlilere karşı orantısız şiddet uyguladığını, eşitlik ve adalet için hep birlikte mücadele edeceklerini kaydetti.

Göstericilerden sık sık sosyal mesafeye uymaları istenirken, maske ve eldiveni olmayanlara da maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı.

İtalya'da dün de Napoli ve Floransa kentlerinde George Floyd protestosu düzenlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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