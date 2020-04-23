İtalya'da genç çift koronavirüsten habersiz 25 gününü okyanusta geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› İtalya'da genç çift koronavirüsten habersiz 25 gününü okyanusta geçirdi - Haber
Kanarya Adaları, Koronavirüs, Manchester, İngiltere, Dünya, Haber

İtalya'da genç çift koronavirüsten habersiz 25 gününü okyanusta geçirdi

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan Elena Manighetti (32) ve Ryan Osborne (33) çifti, koronavirüs henüz dünya geneline yayılmamışken,Şubat ayında yelkenli tekne ile Kanarya Adaları'ndan yola çıkıp Karayip'lere doğru yol aldı.

23.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:15
İtalya'da genç çift koronavirüsten habersiz 25 gününü okyanusta geçirdi

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan Elena Manighetti (32) ve Ryan Osborne (33) çifti, koronavirüs henüz dünya geneline yayılmamışken,Şubat ayında yelkenli tekne ile Kanarya Adaları'ndan yola çıkıp Karayip'lere doğru yol aldı. Okyanusta geçen 25 gün boyunca dış dünya ile bağı koparan çift, Mart ayı ortasında Guadeloupe adasına ayak bastığı an koronavirüs salgınını öğrenince şoke oldu.

  İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan Elena Manighetti (32) ve Ryan Osborne (33) çifti, koronavirüs henüz dünya geneline yayılmamışken,Şubat ayında yelkenli tekne ile Kanarya Adaları'ndan yola çıkıp Karayip'lere doğru yol aldı.Okyanusta geçen 25 gün boyunca dış dünya ile bağı koparan çift, Atlantik Okyanusu'nun ortasındayken, telefon sinyali aldıkları küçük bir anda bazı Karayip adalarının koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapattıklarını öğrendi. Adaların kapanma nedenini öğrendiği sırada koronavirüsten haberdar olan çift hayatının şokunu yaşadı.

25 GÜN BOYUNCA OKYANUSUN ORTASINDA YAŞADILAR

Koronavirüs salgını başladığı sırada günlerinin çoğunu okyanusta geçiren çift, internet eşirimi sınırlı olduğu gerekçesiyle salgından haberdar olamadı. Kanarya adalarında başlayan ve Karayip'te devam eden çiftin tur serüveni Mart ayı ortasında Guadeloupe adasına ayak bastıkları sırada adanın salgın nedeniyle kapalı olduğunu öğrenen Elena, "İtalya vatandaşıyım.Aylardır İtalya'ya gitmemiş olmama rağmen bize giriş talebimizi reddettiklerini söylediler"dedi. GPS sinyali ile teknelerini takip eden çift bu sayede seyahat tarihlerini kanıtlayabilirken, çiftin denizde 25 gün boyunca habersiz şekilde tecrit içinde oldukları ortaya çıktı.

YILLARDIR TANIDIĞIMIZ İNSANLAR ÖLDÜ

Şubat ayında Çin'de bir virüs salgını olduğunu ancak dünyaya yayıldığını bilmediklerini ifade eden  Elena "Ancak 25 gün sonra Karayipler'e vardığımızda anladık neler olduğunu' dedi. Eşi Ryan ise "Vardığımızda bunun bitmediğini ve tüm dünyaya bulaştığını fark ettik" diye ekledi. Salgında en çok etkilenen ülkelerin İtalya olduğunu gözyalşları içierisinde öğrenen Elena, yaşadığı duygu dolu anları şu sözlerle anlattı: "Memleketim, dünyanın en kötü etkilenen yerlerinden biri olan İtalya'nın Lombardiya bölgesinde. Ryan ve ben, adaya yerleşene ve babamı aramayı başarana kadar ailemizi nasıl etkilediğini fark etmemiştik. Bu zor bir sohbetti. Babam,bana panik yapmamamı söyledi ama memleketimden bir fotoğraf gönderdikten sonra durumun ciddiyetinin farkına vardım ve şok oldum. Ailem güvende ve altı haftadan fazla bir süredir kilit altında, ancak yıllardır tanıdığımız insanlar öldü"

HERŞEY BELİRSİZ GÖRÜNÜYOR

Adada ne kadar kalabileceklerini bilemeyen çift, şu anda Saint Vincent, Bequia'da güvende oldukları öğrenildi. 25 günlük okyanus turunun ardından Saint Vincent adasında mahsur kalan çift, "Heryer koronavirüsten dolayı kapalı olduğu için Saint Vincent'den şimdilik ayrılmak istemiyoruz. Kasırga mevsimi ve koronavirüs yüzünden arada sıkıştık. Şimdilik herşey belirsiz görünüyor' dedi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haber
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok Haber
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
ABD'nin Çin'i suçladığı dönemde yayımlanan araştırma krizi tırmandıracak Haber
ABD'nin Çin'i suçladığı dönemde yayımlanan araştırma krizi tırmandıracak
ABD'deki korona gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler haftalar önce başlamış Haber
ABD'deki korona gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler haftalar önce başlamış
Trump'ın 'Vur emri verdim' tehdidine Devrim Muhafızları'ndan sert yanıt Haber
Trump'ın "Vur emri verdim" tehdidine Devrim Muhafızları'ndan sert yanıt
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı Haber
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Yasak aşkın kapılarını açtığı tahtta geçen 68 yıl! Kraliçe 94 yaşında
Yasak aşkın kapılarını açtığı tahtta geçen 68 yıl! Kraliçe 94 yaşında
Japonya'nın koronavirüs önlemi halkını gözyaşına boğdu
Japonya'nın koronavirüs önlemi halkını gözyaşına boğdu
350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi ölümcül salgından koruyan köy: Eyam
350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi ölümcül salgından koruyan köy: Eyam
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kutsi Emrah Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Mesut Özil Ergin Ataman Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: İtalya'da genç çift koronavirüsten habersiz 25 gününü okyanusta geçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 18:28:51. #1.14#
title