İtalya'da gemideki göçmenleri 19 gün karaya yanaştırmayan eski Bakan Salvini hakim karşısına çıktı Açıklaması

İtalya'da eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, bakan olduğu dönemde Akdeniz'de İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın kurtardığı göçmenlerin karaya yanaşmasına izin vermemesine yönelik yargılamada, ön duruşma hakiminin karşısına çıktı.

İtalya'da eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, bakan olduğu dönemde Akdeniz'de İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın kurtardığı göçmenlerin karaya yanaşmasına izin vermemesine yönelik yargılamada, ön duruşma hakiminin karşısına çıktı.

Salvini'nin, Ağustos 2019'da Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca karaya yanaştırmaması sebebiyle Palermo kentindeki mahkemede ön duruşma süreci başladı.

Duruşmada, Matteo Salvini ve avukatı Giulia Bongiorno'nun yanı sıra Open Arms yetkilileri de hazır bulundu.

Hakim Lorenzo Jannelli, göçmenleri karaya yanaştırmayan ve resmi evrakları reddetmekle suçlanan Salvini hakkındaki duruşmayı 20 Mart'a erteledi.

Öte yandan savcılar, Salvini'nin 147 göçmeni Open Arms'ta yasadışı şekilde alıkoyduğunun da suçlamalar arasında olması gerektiği yönünde düzeltme talep etti.

Aşırı sağcı politikacı Salvini, duruşma çıkışında basına yaptığı açıklamada, "Ben tek başıma hareket etmedim, hükümetle beraberdik." dedi.

Open Arms'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Open Arms olayı

Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletip, karaya yanaşmasına izin vermemişti. Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini hakkında görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti.

İtalyan Senatosu, aynı zamanda senatör olduğu için Salvini hakkında Palermo Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeye 30 Temmuz 2020'de onay vermiş ve eski bakanın yargılanmasının önünü açmıştı.

Gregoretti hadisesi

Aşırı sağcı popülist lider, benzer bir başka davada daha yargılanıyor. Salvini, yine İçişleri Bakanı olduğu Temmuz 2019'da, Akdeniz'de kurtarılan 131 düzensiz göçmenin günlerce Gregoretti sahil güvenlik gemisinden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamalarıyla 3 Ekim 2020'de Katanya'da ön duruşma hakiminin karşısına çıkmıştı. Bu davanın ikinci duruşmasında son olarak geçen ay eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo Toninelli ile eski Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ifade vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin