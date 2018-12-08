İtalya'da Gece Kulübünde Biber Gazı Şişesi Alev Alınca İzdiham Çıktı: 6 Ölü, 50'den Fazla Yaralı

İtalya'nın Adriyatik Denizi kıyısındaki Corinaldo kasabasında bir gece kulübünde yaşanan izdihamda en az 6 kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı.

ÇOĞUNLUKLA GENÇLERİN BULUNDUĞU GECE KULÜBÜNDE İZDİHAM ÇIKTI

Ancona polis şefi Oreste Capocasa yaptığı açıklamada, Corinaldo'da çoğunlukla gençlerin bulunduğu Lanterna Azzurra isimli bir gece kulübünde yaşanan izdihamda 6 kişinin öldüğü, en az 50 kişinin yaralandığını belirtti.

İTALYAN RAPÇİ SAHNE ALIYORDU

Yaklaşık 1340 kişinin bulunduğu tahmin edilen gece kulübünde İtalyan rapçi Sfera Ebbasta'nın sahne aldığı sırada birisinin biber gazı benzeri bir madde sıkması üzerine gece kulübünde izdiham meydana geldiği bildirildi.

BİBER GAZI ŞİŞESİ ALEV ALDI İDDİASI

Öte yandan biber gazı şişesinin alev aldığı, panik sebebiyle herkesin kaçmaya başladığı ve izdihamın bu sebeple yaşandığı da iddia edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerinden ilk görüntüler;