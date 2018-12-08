İtalya'da Gece Kulübünde Biber Gazı Şişesi Alev Alınca İzdiham Çıktı: 6 Ölü, 50'den Fazla Yaralı
İtalya'da bir gece kulübünde izdiham dehşeti yaşandı. Gece kulübünde biber gazı şişesinin alev alması sonucu kaçmaya başlayan topluluğun izdihamında 6 kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı.
İtalya'nın Adriyatik Denizi kıyısındaki Corinaldo kasabasında bir gece kulübünde yaşanan izdihamda en az 6 kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı.
ÇOĞUNLUKLA GENÇLERİN BULUNDUĞU GECE KULÜBÜNDE İZDİHAM ÇIKTI
Ancona polis şefi Oreste Capocasa yaptığı açıklamada, Corinaldo'da çoğunlukla gençlerin bulunduğu Lanterna Azzurra isimli bir gece kulübünde yaşanan izdihamda 6 kişinin öldüğü, en az 50 kişinin yaralandığını belirtti.
İTALYAN RAPÇİ SAHNE ALIYORDU
Yaklaşık 1340 kişinin bulunduğu tahmin edilen gece kulübünde İtalyan rapçi Sfera Ebbasta'nın sahne aldığı sırada birisinin biber gazı benzeri bir madde sıkması üzerine gece kulübünde izdiham meydana geldiği bildirildi.
BİBER GAZI ŞİŞESİ ALEV ALDI İDDİASI
Öte yandan biber gazı şişesinin alev aldığı, panik sebebiyle herkesin kaçmaya başladığı ve izdihamın bu sebeple yaşandığı da iddia edildi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay yerinden ilk görüntüler;