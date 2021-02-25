İtalya'da fren yerine gaza basan sürücü fırına daldı
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İtalya'da fren yerine gaza basan sürücü fırına daldı

25.02.2021 14:20 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:24
İtalya'da fren yerine gaza basan sürücü fırına daldı

İtalya'da 82 yaşındaki kadın sürücü fren yerine gaza basınca kontrolü kaybederek fırına daldı.

İtalya'da 82 yaşındaki kadın sürücü fren yerine gaza basınca kontrolü kaybederek fırına daldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da Kathryn Ford (82) adlı kadın fren yerine gaza basınca fırına daldı. Ford adlı kadının direksiyon başında şoka girdiği ifade edildi. Kaza esnasında fırının sahibinin eşi Tom Fron, kontağı kapatmak için otomobile koştu. Çalışanlar kazada yara almazken, Ford'un kolundan yaralandığı ifade edildi. Kaza hakkında konuşan Fron, "Bu bir mucizeydi. Her şey çok hızlı oldu. Kasadaydım ve bir kaza sesi duydum. Ölümden döndük" dedi. Kaza nedeniyle fırının iki hafta hizmete kapatıldığı ifade edildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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