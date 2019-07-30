İtalya'da feci kaza: Yakıt tankeri otoyolda patladı



İtalya'da 2 yakıt tankeri çarpıştı. Çarpışmanın ardından çıkan yangın sonucunda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İtalya'nın Bolonya şehrindeki A14 otoyolunda, yerel saatle 15.30 sıralarında meydana geldi. 2 yakıt tankerinin çarpışması sonucu çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken; ilk belirlemelere göre, kaza sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği; henüz yaralılara dair bilgi verilmediği belirtildi.

Kaynak: DHA

- İtalya