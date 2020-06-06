İtalya'da farklı gruplar hükümeti protesto etti İtalya'da farklı gruplar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomiyi toparlayamamasını protesto etti.

İtalya'da farklı gruplar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomiyi toparlayamamasını protesto etti.

Başkent Roma, bugün karşıt görüşlü iki grubun hükümet protestosuna sahne oldu.

Circo Massimo alanında toplanan aşırı sağcı Forza Nuova Partisi taraftarları, hükümeti protesto ederken grubun sık sık faşist lider Benito Mussolini'nin unvanını "Duce Duce (lider)" şeklinde bağırması dikkati çekti.

Aşırı sağcılar, içlerinden bir kişinin gazetecilere demeç vermesine tepki göstererek kendilerini takip eden gazetecilere ellerindeki şişe, ses bombası ve meşaleleri fırlatarak saldırmaya başladı.

Protestocu gruba güvenlik güçleri müdahale etti.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, çıkan arbedede 8 kişi gözaltına alınırken polis ve gazetecilerden hafif şekilde yaralananlar oldu.

Solcu ve komünist parti üyelerinin protestosu

Başkentteki diğer protesto ise solcu ve komünist gençlik örgütlerince, Başbakanlık sarayı Chigi yakınındaki San Silvestro Meydanı'nda gerçekleştirildi.

"Krizi patronlara ödetiyoruz" yazılı pankart açan grup, hükümetin Kovid-19'un yol açtığı ekonomik sıkıntılarla mücadele edemediğini savunarak Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümeti protesto etti.

Göstericiler, bu krizin bedelini işçi ve öğrencilerin ödememesi gerektiğini savundu.

Başbakanlık yakınlarındaki gösteri nedeniyle güvenlik güçlerinin geniş önlem aldıkları görüldü.

Kaynak: AA