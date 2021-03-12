İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor
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İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

12.03.2021 22:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:56
İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.

Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketliliğe bugün yenisi eklendi.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), sabah yerel saatle 08.40'ta son 25 gündeki 12'nci patlamanın yaşandığını bildirdi.

Patlamalar sonucunda dağın yamaçlarında lav akışı meydana geldiği, dağın şiddetli biçimde kül püskürtmesiyle deniz seviyesinden 6 kilometre yüksekliğe kadar kül bulutu oluştuğu gözlendi.

Dağın eteklerindeki yerleşim yerlerine de kül yağdı.

Etna'da halihazırda 4 kraterin aktif halde olduğu, son 12 volkanik faaliyetin tamamının güneydoğu kraterinde yaşandığı öğrenildi.

Basında yer alan haberlerde, yanardağın önceki faaliyetleri sırasında tedbiren uçuşların durdurulduğu Katanya Havaalanı'nın çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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