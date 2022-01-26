İtalya'da eski kralın varisleri, kraliyete ait mücevherleri devletten geri istiyor

İtalya'da eski kraliyet ailesi Savoy Hanedanı'nın varislerinin, eski Kral 2. Umberto ve kraliyete ait mücevherleri geri almak için devlete dava açmaya hazırlandığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, İtalya'nın 1946'daki referandumda monarşiden cumhuriyete geçmesiyle eski Kral 2. Umberto'nun sürgüne gitmeden önce Roma'da bıraktığı mücevherler için çocukları, İtalyan devletine karşı hukuki mücadele başlatma kararı aldı.

2. Umberto'nun çocukları Vittorio Emanuele, Maria Gabriella, Maria Pia ve Maria Beatrice'nin devlete dava açma kararını, avukatları Sergio Orlandi'nin İtalya Başbakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı temsilcileriyle anlaşmazlığı çözmek üzere yaptığı toplantıdan bir sonuç çıkmaması üzerine aldığı belirtildi.

İtalya Merkez Bankası kasasında tutulan üzerlerinde 6 bin 732 elmas ve 2 bin incinin bulunduğu taç, kolye gibi aksesuarlardan oluşan mücevherlerin toplam değerinin 300 milyon avrodan fazla olduğu kaydedildi.

Kraliyet ailesi, söz konusu mücevherlerin saklanmak maksadıyla devletin kasasında tutulduğunu, bunların kendilerine geri verilmesi gerektiğini savunuyor.

Söz konusu mücevherler, İtalya'nın 2 Haziran 1946'da monarşiden cumhuriyete geçmesini sağlayan halk oylamasından üç gün sonra Merkez Bankasına kaldırılmıştı.

Kral 2. Umberto da referandumun ardından 12 Haziran 1946'da tüm yetkilerini Başbakan Alcide de Gasperi'ye devretmiş, ardından da sürgün edilerek Portekiz'e yerleşmişti.

Referandumla kabul edilen cumhuriyetçi anayasa ayrıca, eski krallar ile hanedanın erkek varislerine İtalya'ya giriş yasağı getirmiş ancak bu yasak 2002 yılında kaldırılmıştı.

İtalyan anayasasına göre, hanedan üyelerinin ulusal topraklardaki varlıklarının devlete devri öngörülürken, bunlara yönelik 2 Haziran 1946'dan sonra yapılacak talepler geçersiz sayılıyor.