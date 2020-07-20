İtalya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - ROMA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - ROMA

İtalya'da yaşayan Azerbaycanlılar ve Azerbaycan dostları, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırıları ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto etti.

İtalya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - ROMA
20.07.2020 22:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:56

İtalya'da yaşayan Azerbaycanlılar ve Azerbaycan dostları, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırıları ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto etti.

İtalya-Azerbaycan öğrenci derneklerinin girişimiyle, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin önündeki Montecitorio meydanında yaklaşık 200 kişilik grup, barışçıl protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Türk ve Azerbaycan bayraklarının dalgalandırıldığı gösteride, protestocu grup ellerinde "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Hocalı soykırımı", "Hocalı için adalet", "Ermeni saldırılarını durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın ve son saldırılarda şehit düşen Azerbaycan askerlerinin okunduğu gösteride toplananlar, Ermenistan'ın son saldırılarını protesto ederken, göstericiler, Ermenistan'ın haksız ve saldırgan tavrını kınadı. Göstericiler, Ermenistan'ın saldırısı karşısında kendilerini destekleyen İtalya'ya teşekkür de ederken, sık sık "Karabağ Azerbaycan'ındır" şeklinde tezahüratta bulundu.

Gösteriyi düzenleyen öğrencilerden Toğrul Mammadli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ermenilerin, devletimize ve halkımıza saldırılarına karşı sesimizi yükseltmek için bugün Roma'da bu meydandayız. Haklı sesimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Roma'dan sınırda nöbet tutan askerimize desteğimizi iletiyoruz." dedi.

Mammadli, Karabağ'ın işgali sebebiyle Azerbaycan'a göç etmek zorunda kalan 2 milyon kadar yurttaşlarının da kendi memleketlerine dönmek istediğini, bugün aynı zamanda onlara desteklerini dile getirdiklerini söyledi.

15 yıldır İtalya'da yaşayan Azerbaycan vatandaşı Hasan İskenderov da şunları kaydetti:

"Biz, haklı sesimizi dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Son günlerde olan hadiseleri vatanın dışında izlemek çok ağır. Heyecanla izliyoruz gelişmeleri. Bu son hadiseler ışığında haklı sesimizi Avrupa Parlamentosu'ndan İtalyan parlamentosuna kadar duyurmaya çalışıyoruz. Her zaman devletimizin yanındayız. Bu konular sulh yoluyla hallolmazsa elimize silah alıp o topraklarda ölmeye hazırız. Ne kadar Azerbaycan'dan uzakta da yaşasak, halkımızın, devletimizin yanındayız."

Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı Dünya
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı Ekonomi
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak Güncel
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
Mehmetçik'in başarılı 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
Mehmetçik'in başarılı "Yıldırım-2 Cilo" operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Deniz Seki Selçuk Yöntem Tuvana Türkay
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Avrupa Ak Parti Beşiktaş Şampiyon
Şu an buradasınız: İtalya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - ROMA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 22:56:24. #1.14#
title