İtalya'da enflasyon 2008'den beri en yüksek seviyede

İtalya'da geçen ay yüzde 3 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının etkisiyle kasımda yüzde 3,8'e yükselerek, son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), ülkede fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde yüzde 3 olan yıllık enflasyon, kasımda piyasa beklentilerinin çok üstünde gerçekleşerek yüzde 3,8 oldu. Bu da Eylül 2008'den beri en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Enflasyona ilişkin beklenti kasımda yüzde 3,2'e yükselmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,7 arttı.

Regüle edilen enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 41,8 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 1,7 ve hizmetlerde yüzde 3,6 oldu.

Öte yandan, İtalya'da AB uyumlu öncü TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,8, yıllık da yüzde 4 yükseldi.

AA / Barış Seçkin - Ekonomi Haberleri

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