İtalya'da 'en büyük tehditler' anketinde Türkiye üçüncü sırada

İtalya'da yapılan bir yılsonu anketine göre İtalyanların "dünya için en büyük tehdit" olarak gördüğü ilk üç ülke arasına ilk defa Türkiye de girdi.

İtalya'da yapılan bir yılsonu anketine göre İtalyanların "dünya için en büyük tehdit" olarak gördüğü ilk üç ülke arasına ilk defa Türkiye de girdi.

Uluslararası ilişkiler alanında İtalya'nın en köklü düşünce kuruluşlarından olan ISPI (Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü) ile Ipsos araştırma şirketi tarafından yapılan ankette İtalyanların dış politikaya bakışı incelendi.

Ankete göre Türkiye son 5 yılda tehdit algısında hızla yükseldi ve ilk kez İtalyanların en büyük tehdit olarak gördüğü 3 ülke arasına girdi.

"Hangi ülke dünya için en büyük tehdit?" sorusuna İtalyanların yüzde 27'si Çin, yüzde 15'i İran, yüzde 14'ü Türkiye yanıtını verdi.

İki yılda neredeyse beş katına çıktı

Geçen yıl aynı ankette Türkiye'yi tehdit olarak gören İtalyanların oranı yüzde 8, 2018 yılında ise yüzde 3 olarak belirlenmişti.

Türkiye bu sene yüzde 14'lük oranla Kuzey Kore (yüzde 12), ABD (yüzde 10) ve Rusya'yı (yüzde 8) geride bıraktı.

ISPI Direktörü Paolo Magri, anket sonuçlarını Rai televizyonunda değerlendirirken Türkiye'ye yönelik tehdit algısındaki artışla ilgili olarak şunları söyledi:

"Birkaç yıl öncesine kadar AB üyesi olabilecek bir ülke konumunda bulunan Türkiye'ye yönelik tehdit algısı seviyesi bugün İran'la neredeyse aynı. Anlaşılıyor ki Türkiye'yle ilgili yolunda gitmeyen şeyler var. Türkiye ile ilgili yargı olumsuz yönde büyüyor."

Magri Türkiye'nin tehdit olarak algılanmasına yol açan "dosyalar" arasında "Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Fransa ile yaşanan çatışma; göçmenlerle ilgili tehditler; Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki müdahaleleri" saydı.

Ülke için en büyük tehdit pandemi

Anket, 9-11 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 1.000 kişiye internet üzerinden yapıldı.

Ankette ayrıca, İtalyanların ekonomik krizi ülke için "en büyük tehdit" olarak gördüğü de belirlendi.

İtalya için en büyük tehditler sıralamasında ekonomik kriz yüzde 54 oyla birinci, pandemi yüzde 22 ile ikinci, göç yüzde 11 ile üçüncü oldu.

"İslami terörü" İtalya için tehdit olarak görenlerin oranı ise yüzde 1 ile son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

"Küresel seviyede en büyük tehditler" kategorisinde ise sıralama pandemi, iklim değişikliği ve ekonomik kriz şeklinde oldu.