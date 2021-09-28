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İtalya'da elektrik ve doğal gaza yüksek oranda zam yapıldı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Ekonomi
İtalya'da elektrik ve doğal gaza yüksek oranda zam yapıldı

İtalya'da elektrik üretiminde maliyet artışları nedeniyle hane halkının kullandığı elektriğe yüzde 29,8, doğal gaza yüzde 14,4 zam yapıldı.

İtalya'da elektrik üretiminde maliyet artışları nedeniyle hane halkının kullandığı elektriğe yüzde 29,8, doğal gaza yüzde 14,4 zam yapıldı.

İtalya Çevre ve Enerji Şebekeleri Düzenleme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere hane halkının kullandığı elektriğe yüzde 29,8, doğal gaza yüzde 14,4 zam yapıldığı bildirildi.

Hükümetin acil müdahalesinin zam oranının daha yüksek olmasını önlediği belirtilen açıklamada, böylece 29 milyon aile ve 6 milyon KOBİ'nin söz konusu fiyat artışlarından daha az etkilenmesinin sağlandığı savunuldu.

AA / Barış Seçkin - Ekonomi Haberleri
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