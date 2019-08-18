İtalya'da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı

İtalya'da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı

İtalya'nın Sardinya Adası'nda düşen bir meteor gökyüzünü aydınlattı.

18.08.2019 12:35

İtalya'nın Sardinya Adası'nda düşen bir meteor gökyüzünü aydınlattı. Sardinya Adası'nın Torre Grande bölgesinde dün akşam saatlerinde düşen bir meteorun görüntüleri bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Yerel kaynaklar, meteor parçalarının denize düştüğünü kaydetti. Düşen meteorun İspanya'nın doğusunda ve Fransa'nın pek çok bölgesinde de görüldüğü öğrenildi. Meteorun 26 Ağustos tarihine kadar gözlemlenebilecek perseid meteor yağmurunun bir parçası olduğu açıklandı.
(Serkan Bayar/İHA)

İtalya'da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı
Kaynak: İHA
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