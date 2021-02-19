İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu aldı

19.02.2021 00:47 | Son Güncelleme: 19.02.2021 00:50
İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu aldı

İtalya'da Mario Draghi'nin kurduğu 67. hükümet, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden de güvenoyu aldı.

İtalya'da Mario Draghi'nin kurduğu 67. hükümet, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden de güvenoyu aldı.

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi tarafından, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Italia Viva (Iv), Lig, Forza Italia (FI) ile Özgürler ve Eşitler (Leu) partilerinin desteğiyle 13 Şubat'ta kurulan geniş katılımlı hükümet, resmen göreve başlaması için gereken parlamentonun alt ve üst kanatlarından güvenoyu alma şartının ikinci aşamasını da tamamladı.

Parlamentonun üst kanadı Senato'dan dün güvenoyu alan Başbakan Draghi ve kabinesi, bugün de alt kanat; Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu aradı.

Draghi, meclis genel kurulunda, hükümet programını açıklayan ve güven oylamasında destek istedi. Partilerin hükümet ve programı üzerindeki görüşlerini açıklamasının ardından oylamaya geçildi.

630 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamaya 596 milletvekili katıldı. 5 milletvekilinin çekimser kaldığı oylamada, 56 "Hayır" oyuna karşılık, 535 "Evet" oyuyla Draghi hükümeti, Temsilciler Meclisi'nden de salt çoğunlukla güvenoyu almayı başardı.

Bu sonuçla, dün Senato'dan bugün de Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alan Draghi ve kabinesinin resmen göreve başlamasının önünde bir engel kalmadı.

Güven oylamasında, Draghi hükümetine daha önce muhalefet edeceğini açıklayan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisi oylamada "Hayır" oyu kullanırken, hükümette 4 bakanı bulunan M5S, bugünkü oylamada da fire verdi. Güven oylamasında, M5S'den 16 milletvekilinin hükümet aleyhinde oy kullanması, 4 vekilin de çekimser kalması dikkati çekti.

Parlamentonun en büyük partisi bölünebilir

2018 genel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan dolayısıyla en fazla sandalyeye sahip konumdaki M5S, Draghi hükümetine yönelik Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki güven oylamalarında ciddi fire verdi.

Parti içi oylamada destek kararı çıkmasına karşın, dün Senato'da 15 senatör, bugün Temsilciler Meclisi'nde 16 milletvekili, Draghi hükümeti aleyhinde oy kullandı.

M5S lideri Vito Crimi, bu sabah yaptığı açıklamada, partiden Draghi hükümetinin desteklenmesi yönünde karar çıkmasına rağmen dün Senato'da "hayır" oyu verenlerin partiden ihraç edileceğini açıkladı.

Crimi, "Onlar, Senato'daki oylamada kendilerini açıkça hükümete muhalif konumda yer aldılar. Bu nedenle daha fazla 5 Yıldız Hareketi'nde yer alamazlar." ifadelerini kullandı.

Partinin, Temsilciler Meclisi'nde "hayır" oyu kullanan milletvekilleri için de benzer yaptırıma gitmesi bekleniyor.

Bu arada, Draghi hükümetinde de Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak olan M5S'den Luigi Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şimdi sıranın ülkenin çözümlenmeyi bekleyen sorunlarına yanıt verme zamanı olduğunu kaydetti.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı hükümet, 2. Conte Hükümeti'nin 26 Ocak'ta istifa etmesinin ardından M5S, PD, FI, Lig, Iv, LeU'nun desteğiyle 13 Şubat'ta kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Osman Kavala Özlem Zengin Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Hande Erçel Prens Harry Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu aldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 01:00:30. #1.14#
title