İtalya'da doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor: Yaşama ihtimali yüksek olanlar öncelikli
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İtalya, Dünya

İtalya'da doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor: Yaşama ihtimali yüksek olanlar öncelikli

İtalya'da Covid-19 vakalarındaki artış, sağlık sisteminin sınırlarını zorluyor.

13.03.2020 07:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 07:51

İtalya'da Covid-19 vakalarındaki artış, sağlık sisteminin sınırlarını zorluyor. Hastanelerdeki kaynak yetersizliğinden dolayı, doktorlar hangi hastaya nasıl müdahale edileceği hakkında öncelik belirleme zorunda. İhtimal hesaplamaları üzerinden alınan kararların ne kadar etik olduğu ise tartışmalı.View on euronews

İtalya'da doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor: Yaşama ihtimali yüksek olanlar öncelikli
Kaynak: Euronews.com

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İtalya'da doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor: Yaşama ihtimali yüksek olanlar öncelikli

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