İtalya'da DİTİB'e bağlı camiler yarından itibaren açılıyor İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) ait camiler, yarından itibaren yeniden açılıyor.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) ait camiler, yarından itibaren yeniden açılıyor.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulmetin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde DİTİB İtalya Şubesine bağlı beş caminin yarından itibaren yeniden faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.

Yalçın, camilerde Kovid-19'a karşı önlemleri aldıklarını belirterek "Hazırlıklarımız tamam. Bütün derneklerimizde kurallarda belirtildiği üzere lisanslı firmalar gelip ilaçlamalar yaptı. Hijyen, dezenfektan jeller aldık. Tek kullanımlık malzemeler alındı." ifadelerini kullandı.

Yalçın ayrıca önlemler gereği abdesthanelerin kapalı kalmaya devam edeceğini söyleyerek "Herkes evinde abdest alıp kendi seccadesini getirecek." dedi.

Ülkede ihtiyatlı normale dönüş kapsamında belirlenen sosyal mesafe ve temizlik koşullarına azami biçimde dikkat ettiklerini belirten Yalçın, son günlerde kuzey bölgelerde havanın yağmurlu olması sebebiyle camilerin bahçelerini kullanıma açamayacaklarını kaydetti.

İtalya'nın Modena, Como, Imperia, Milano ve Venedik kentlerinde DİTİB'e bağlı camiler bulunuyor. Söz konusu camiler, ülkede 10 Mart'ta uygulanmaya başlanan sıkı karantina tedbirleri nedeniyle diğer ibadethaneler gibi faaliyetlerini durdurmuştu.

Hükümet, 18 Mayıs'tan itibaren ibadethanelerin açılmasına izin vermişti.

Kaynak: AA