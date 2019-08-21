İtalya'da Demokrat Parti 5 Yıldız Hareketi ile koalisyona yeşil ışık yaktı

21.08.2019 23:30

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasının ardından yeni hükümet kurma çalışmaları başladı. Ana muhalefetteki sol parti Demokratik Parti'nin lideri Nicola Zingaretti, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi ile koalisyon hükümeti kurmaya açık olduğunu söyledi.



Zingaretti, geleneksel olarak görüş ayrılıkları olan iki hareketin koalisyon kurabilmesi için öne sürdüğü 5 şartın kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Demokrat Parti lideri bu şartları, Avrupa Birliği'ne sadık bir üyelik, parlamentoya merkezi bir rol verilmesi, çevre sürdürülebilirliği temelinde ekonomik gelişme, göçmen politikasında değişim ve yatırımları destekleyen ekonomi politikası olarak sıraladı. Euronews.com'da Görüntüle