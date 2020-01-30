İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 3
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İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 3

İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisinin karantinaya alınmasına neden olan Çinli yolcunun ilk test sonuçlarında koronavirüs'e rastlanmadığı bildirildi.

30.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:06
İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 3

'da 6 bin kişilik cruise gemisinin karantinaya alınmasına neden olan Çinli yolcunun ilk test sonuçlarında koronavirüs'e rastlanmadığı bildirildi.

İtalyan ajansı ANSA'da yer alan habere göre, ilk test sonuçlarına göre Çinli yolcuda koronavirüse rastlanmadığı, hafif grip belirtileri görüldüğü belirtildi.  Eşinde ise hastalık belirtisi görülmemediği ancak tedbir olarak karantinaya alındığı bildirildi. Ancak Roma'daki Spallanzani Hastanesi'ne gönderilen numunelerin kesin test sonuçlarının yarın öğle saatlerinde açıklanacağı belirtildi. 


Kaynak: DHA
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