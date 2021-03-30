İtalya'da Covid soruşturması: Sicilya'nın karantinaya alınmaması için 'veriler zamana yayıldı'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

İtalya'da Covid soruşturması: Sicilya'nın karantinaya alınmaması için 'veriler zamana yayıldı'

BBC - Haberler | Dünya
İtalya'da Covid soruşturması: Sicilya'nın karantinaya alınmaması için 'veriler zamana yayıldı'

İtalya'nın Sicilya adasında, bölgenin karantinaya alınmasını önlemek için Covid-19 verilerinin tahrif edildiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı
Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı
Eskişehirspor'da korona kabusu bitmiyor, toplam vaka sayısı 15'e yükseldi
Eskişehirspor'da korona kabusu bitmiyor, toplam vaka sayısı 15'e yükseldi

İtalya'nın Sicilya adasında, bölgenin karantinayı alınmasını önlemek için Covid-19 verilerinin tahrif edildiği iddiasıyla soruşturma açıldı. 3 kişi gözaltına alındı. Sicilya bölgesi sağlık işleri sorumlusunun faaliyetleri de soruşturuluyor.

İddialara göre Sicilya Bölge Yönetimi'nin sağlık ofisi ve bu ofis için çalışan veri işleme şirketi, adanın "kırmızı bölge" ilan edilmesini önlemek için salgın verilerini değiştirdi.

İtalyan Ansa haber ajansına göre, bölge yönetiminin ulusal makamlara bildirdiği koronavirüs testi, vaka ve ölüm sayıları üzerinde oynandı. Bölgenin en sıkı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölgeler" arasına dahil edilmesinin önüne geçmek amacıyla vaka ve ölüm sayıları "zamana yayıldı".

Kasım ayından bugüne kadar 40 kadar belgede sahtecilik yapıldığından şüpheleniliyor.

Soruşturma kapsamında Sicilya bölgesi sağlık idaresinden iki kişi ile salgın verilerini işleyen bir şirketin çalışanı ev hapsine alındı. Bölge sağlık idaresi başkanı Ruggero Razza hakkında da "suç eylemlerine kısmen katıldığı" şüphesiyle soruşturma yürütülüyor.

Zamana yayma tavsiyesi

Soruşturma, Trapani kentindeki bir laboratuvarda yapılan Covid-19 testleriyle ilgili şüpheler üzerine başlatıldı. İtalyan basınındaki haberlere göre yapılan telefon dinlemelerinde, Sicilya bölgesi sağlık sorumlusu Ruggero Razza'nın, "ölü sayılarını zamana yayma" tavsiyesinde bulunduğu tespit edildi.





İtalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgeler risk seviyesine göre 4 renkle kategorize ediliyor. Ancak son haftalarda çeşitli varyantların da etkisiyle virüsün daha hızlı yayılması ve salgın eğrisinin yüksek seyretmesi nedeniyle ülke şu anda yalnızca en yüksek iki risk seviyesine işaret eden "kırmızı" ve "turuncu" bölgelerden oluşuyor. Sicilya adası da kırmızıya kıyasla nispeten daha hafif tedbirlerin uygulandığı turuncu bölgeler arasında.

İtalya'da bugüne kadar tespit edilen 3,5 milyondan fazla Covid-19 vakasının 172 bin kadarı Sicilya bölgesinden. 108 binin üzerindeki toplam can kaybının 4600'ü de bu bölgede kayıtlara geçti.

60 milyon nüfuslu İtalya'nın 20 bölgesinden biri olan Sicilya'da yaklaşık 5 milyon kişi yaşıyor.

BBC
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Bahar Candan Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Mesut Bakkal İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da Covid soruşturması: Sicilya'nın karantinaya alınmaması için 'veriler zamana yayıldı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:20:52. #1.14#
title