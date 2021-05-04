İtalya'da 'Covid'siz ada' projesi hayata geçirildi, Procida adasında herkes aşılandı

Küçük adaların güvenli şekilde turizme açılabilmesi için başlatılan "Covid'siz ada" projesinde, bu adaların sakinlerinin aşılanması ve böylece tedbirlerin hafifletilerek turizm sezonunun kurtarılması amaçlanıyor.

İtalya'da pandemi döneminde yaz aylarında turizm sezonunu canlandırabilmek amacıyla planlanan "Covid'siz ada" projesinde ilk adanın sakinlerinin aşılanması tamamlandı.

Küçük adaların güvenli şekilde turizme açılabilmesi için başlatılan "Covid'siz ada" projesinde, bu adaların sakinlerinin aşılanması ve böylece tedbirlerin hafifletilerek turizm sezonunun kurtarılması amaçlanıyor. Bu kapsamda sakinlerinin neredeyse tamamına Covid-19 aşısı yapılan ilk İtalyan adası Procida oldu.

Napoli kenti açıklarındaki Procida adasında yaşayan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 92'sine aşı yapıldı. Yaklaşık 10 bin nüfuslu adanın sakinlerine büyük oranda, tek doz olarak kullanılan Johnson & Johnson aşısı uygulandı.

1994 yapımı Il Postino (Postacı) filminin bir kısmının çekildiği Procida adası, İtalya'nın 2022 kültür başkenti seçilmişti. Ada halkının aşılanmasının hem turizm sezonuna hem de kültür başkenti etkinliklerine olumlu etki yapması umuluyor.

Anakara sakinleri karşı çıkmıştı

İtalyan basınına göre "Covid'siz ada" kampanyasında sırada, yaklaşık 20 bin nüfuslu Ischia adası var.

Ülke genelinde ise aşı kampanyasında başta yaş grupları olmak üzere öncelikli kategoriler belirlenmişti. Ülke çapında bu öncelikli kategorilerin aşılanması tamamlanmadan adalarda tüm nüfusun aşılanmasına geçilmesi tepki de çekmişti.

Adaların belediye başkanlarından gelen, turizm sezonunu kurtarmak için "Covid'siz ada" projesi talebi Turizm Bakanı Massimo Garavaglia'dan da destek almıştı.

Ancak başlıca geçim kaynağı turizm olan anakara kentleri ise adalara öncelik verilmesinin ayrımcılık olduğu gerekçesiyle bu projeye itiraz ediyordu.

Bölge Yönetimleri Birliği Başkanı Massimiliano Fedriga ülke genelinde farklı kuralların uygulanmasına karşı çıkarak, "Şu anda yaşadığımız zorluklara karşı tüm vatandaşlara bu ülkede eşitlik olduğunu göstermek zorundayız" dedi.

Emilia Romagna Bölge Başkanı Stefano Bonaccini de bazı turistik yerlere ayrıcalık verilmesinin diğerlerini zarara uğratacağı eleştirisinde bulundu ve "Hükümet öncelikle Avrupa çapında herkes için eşit kuralların geçerli olduğu bir aşı pasaportu üzerinde çalışmalı" diye konuştu.

Procida Belediye Başkanı Dino Ambrosino ise bu ada ve benzerlerinin yalnızca turistik sebeplerle değil aynı zamanda sağlık sistemlerinin güçlü olmaması nedeniyle de yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ambrosino "Procida sakinleri salgında, anakarada yaşayanlardan daha büyük risk altındalar. Örneğin zorlu bir müdahale gerektiğinde adaya ambulans tekne getirilmesi gerekiyor" dedi.

Yaklaşık 60 milyon nüfuslu İtalya'da 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 21 milyon doz aşı yapıldı. Her iki doz aşıyı da yaptıranların sayısı ise 6,2 milyon. Aşı kampanyasında üst yaş gruplarına, sağlık ve eğitim personeline öncelik verildi.

Ülkede pandemide toplam vaka sayısı 4 milyonu, can kaybı ise 121 bini geçti. Son bir günde vaka sayısı 5948, bir günlük can kaybı da 256 olarak açıklandı.